Памфилова: Подготовка к выборам президента России в 2024 году идёт уже 5 лет

Подготовка к новым выборам президента России началась сразу после завершения предыдущих в 2018 году. Об этом сообщила в разговоре с Ura.ru председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году", — сказала Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, в течение подготовительного этапа особое внимание уделяется стратегическим факторам. Упор делается на умение прогнозировать грядущие вызовы и работать на опережение, чтобы чётко следовать запросам граждан России.