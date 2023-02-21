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21 февраля, 14:05

Памфилова: Подготовка к выборам президента России в 2024 году идёт уже 5 лет

Подготовка к новым выборам президента России началась сразу после завершения предыдущих в 2018 году. Об этом сообщила в разговоре с Ura.ru председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Подготовка к выборам началась сразу после прошлых выборов в 2018 году. Мы провели некоторый анализ и начали подготовку к выборам в 2024 году", — сказала Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, в течение подготовительного этапа особое внимание уделяется стратегическим факторам. Упор делается на умение прогнозировать грядущие вызовы и работать на опережение, чтобы чётко следовать запросам граждан России.

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Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом и соблюдением всех демократических процедур.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Ирина Фальке
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