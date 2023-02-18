В Турции не собираются переносить выборы президента из-за землетрясений

В Турции не планируют переносить выборы президента из-за мощных землетрясений. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источник.

По данным СМИ, власти выступают за проведение голосования 14 мая. Такие намерения были подтверждены в ходе встречи действующего главы государства Реджепа Эрдогана с председателем Партии национального единства Девлетом Бахчели, которая прошла на этой неделе.