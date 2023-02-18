В Турции не собираются переносить выборы президента из-за землетрясений
В Турции не планируют переносить выборы президента из-за мощных землетрясений. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источник.
По данным СМИ, власти выступают за проведение голосования 14 мая. Такие намерения были подтверждены в ходе встречи действующего главы государства Реджепа Эрдогана с председателем Партии национального единства Девлетом Бахчели, которая прошла на этой неделе.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. По последним данным, стихия унесла жизни свыше 40 тысяч человек. При этом учёные прогнозируют возможное новое землетрясение, которое может произойти в Стамбуле.
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