В Херсонской области сформирована региональная избирательная комиссия

В Херсонской области сформировали региональную избирательную комиссию. Об этом сообщил региональный сенатор Константин Басюк.

Он уточнил, что выборы в законодательный орган Херсонской области состоятся в этом году. Они пройдут во второе воскресенье сентября, 10-го числа, в единый день голосования в России.

"Сейчас идёт подготовка, сформирована избирательная комиссия Херсонской области", — приводит его слова ТАСС.