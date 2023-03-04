В Херсонской области сформирована региональная избирательная комиссия
В Херсонской области сформировали региональную избирательную комиссию. Об этом сообщил региональный сенатор Константин Басюк.
Он уточнил, что выборы в законодательный орган Херсонской области состоятся в этом году. Они пройдут во второе воскресенье сентября, 10-го числа, в единый день голосования в России.
"Сейчас идёт подготовка, сформирована избирательная комиссия Херсонской области", — приводит его слова ТАСС.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов с правом решающего голоса. Четверо из них были главами комиссий субъектов во время референдумов.
ТАСС / Донат Сорокин