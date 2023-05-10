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Опубликовано 10 мая 2023, 18:38
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Два беспилотника взорвались и упали в Белгородской области

Гладков: Над жилыми домами Белгородского района сдетонировали и упали два дрона

Обложка © T.me / Настоящий Гладков

Обложка © T.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилых домов в результате взрыва и падения двух беспилотников. О пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Фото © T.me / Настоящий Гладков

Фото © T.me / Настоящий Гладков

"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль", написал глава региона у себя в "Телеграме" и уточнил, что оперативные службы едут на место ЧП.

Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой
Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

Ранее Лайф сообщал, что обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае. По предварительным данным, это тоже был беспилотник.

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Андрей Бражников
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