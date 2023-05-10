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10 мая, 18:38

Два беспилотника взорвались и упали в Белгородской области

Гладков: Над жилыми домами Белгородского района сдетонировали и упали два дрона

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/c/1873073156/20071" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Обложка © T.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилых домов в результате взрыва и падения двух беспилотников. О пострадавших в результате инцидента неизвестно.

Фото © T.me / Настоящий Гладков

Фото © T.me / Настоящий Гладков

"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль", написал глава региона у себя в "Телеграме" и уточнил, что оперативные службы едут на место ЧП.

"Бабахало люто": Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

"Бабахало люто": Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

Ранее Лайф сообщал, что обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае. По предварительным данным, это тоже был беспилотник.

Андрей Бражников
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