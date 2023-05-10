Два беспилотника взорвались и упали в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилых домов в результате взрыва и падения двух беспилотников. О пострадавших в результате инцидента неизвестно.

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"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждено два жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль", — написал глава региона у себя в "Телеграме" и уточнил, что оперативные службы едут на место ЧП.