Рядом с жилым домом в Тамани рухнули обломки неизвестного объекта

У жилого дома в Тамани Краснодарского края найдены обломки неизвестного рухнувшего объекта. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, был сбит беспилотник.

Обломки неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что части объекта упали в нескольких метрах от жилого дома. Местные жители сообщили, что вчера слышали звуки, похожие на взрыв. Сейчас территория оцеплена, специалисты ведут поиск других фрагментов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.