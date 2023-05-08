Рядом с жилым домом в Тамани рухнули обломки неизвестного объекта
Обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае
Части неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Обложка © t.me / SHOT
У жилого дома в Тамани Краснодарского края найдены обломки неизвестного рухнувшего объекта. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, был сбит беспилотник.
Обломки неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах видно, что части объекта упали в нескольких метрах от жилого дома. Местные жители сообщили, что вчера слышали звуки, похожие на взрыв. Сейчас территория оцеплена, специалисты ведут поиск других фрагментов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Смоленской области упал неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком. Коптер рядом со своим участком обнаружила 65-летняя местная жительница и тут же вызвала полицию. Прибывшие правоохранители при визуальном осмотре взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили.