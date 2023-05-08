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8 мая, 20:02

Рядом с жилым домом в Тамани рухнули обломки неизвестного объекта

Обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае

<p>Части неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51127" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Части неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Обложка © t.me / SHOT

У жилого дома в Тамани Краснодарского края найдены обломки неизвестного рухнувшего объекта. Как пишет телеграм-канал SHOT, по предварительным данным, был сбит беспилотник.

Обломки неизвестного объекта рухнули на участок около жилого дома в Краснодарском крае. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что части объекта упали в нескольких метрах от жилого дома. Местные жители сообщили, что вчера слышали звуки, похожие на взрыв. Сейчас территория оцеплена, специалисты ведут поиск других фрагментов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

Ранее в Смоленской области упал неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком. Коптер рядом со своим участком обнаружила 65-летняя местная жительница и тут же вызвала полицию. Прибывшие правоохранители при визуальном осмотре взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили.

Оксана Попова
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