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8 мая, 06:37

Жительница села в Смоленской области обнаружила неизвестный дрон с камерой

В Смоленской области рухнул неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком

В Смоленской области упал неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в деревне Власово Тёмкинского района. Коптер рядом со своим участком обнаружила 65-летняя местная жительница и тут же вызвала полицию.

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

Прибывшие правоохранители при визуальном осмотре взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили. Маркировки на корпусе не было. Внутри дрона — двигатель, аккумуляторная батарея, видеокамера и Wi-Fi-передатчик. Полицейские изъяли БПЛА, сейчас разыскивается владелец аппарата.

Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки "Центр" в зоне специальной военной операции на Украине при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" уничтожили три украинских дрона.

Во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника

Во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника

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Unsplash

Иван Косицын
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