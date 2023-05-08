Жительница села в Смоленской области обнаружила неизвестный дрон с камерой

В Смоленской области упал неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в деревне Власово Тёмкинского района. Коптер рядом со своим участком обнаружила 65-летняя местная жительница и тут же вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители при визуальном осмотре взрывных устройств на беспилотнике не обнаружили. Маркировки на корпусе не было. Внутри дрона — двигатель, аккумуляторная батарея, видеокамера и Wi-Fi-передатчик. Полицейские изъяли БПЛА, сейчас разыскивается владелец аппарата.