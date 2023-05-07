Во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника
Неизвестный беспилотник заметили над московским аэропортом Внуково, из-за чего пришлось перенести некоторые рейсы. Об этом SHOT сообщил источник.
По данным телеграм-канала, БПЛА около полуночи 7 мая обнаружили сотрудники авиационной безопасности. Вылеты после этого временно ограничили. Территорию обследовали, однако подозрительных объектов не нашли, после этого полёты возобновились.
Ранее Лайф писал, что неопознанный беспилотник попытался атаковать Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" во время посадки в Шереметьево. Подозрительный дрон заметил один из пассажиров рейса Самара – Москва.
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