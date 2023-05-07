Во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника

Неизвестный беспилотник заметили над московским аэропортом Внуково, из-за чего пришлось перенести некоторые рейсы. Об этом SHOT сообщил источник.

По данным телеграм-канала, БПЛА около полуночи 7 мая обнаружили сотрудники авиационной безопасности. Вылеты после этого временно ограничили. Территорию обследовали, однако подозрительных объектов не нашли, после этого полёты возобновились.