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7 мая, 10:37

Во Внуково перенесли рейсы из-за неизвестного беспилотника

Неизвестный беспилотник заметили над московским аэропортом Внуково, из-за чего пришлось перенести некоторые рейсы. Об этом SHOT сообщил источник.

По данным телеграм-канала, БПЛА около полуночи 7 мая обнаружили сотрудники авиационной безопасности. Вылеты после этого временно ограничили. Территорию обследовали, однако подозрительных объектов не нашли, после этого полёты возобновились.

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

На авиационном заводе в Новосибирске обнаружили неизвестный беспилотник

Ранее Лайф писал, что неопознанный беспилотник попытался атаковать Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" во время посадки в Шереметьево. Подозрительный дрон заметил один из пассажиров рейса Самара – Москва.

Обложка ©

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Никита Осипов
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