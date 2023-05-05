КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 13:26
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Mash: Неопознанный дрон попытался атаковать самолёт "Аэрофлота" в Шереметьево

Неопознанный беспилотник попытался атаковать Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" во время посадки в Шереметьево. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, подозрительный дрон заметил один из пассажиров рейса Самара – Москва. По его словам, БПЛА опасно сблизился с самолётом и целился в борт, но перед посадкой внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы.

Пассажир передал информацию службе безопасности Шереметьево, там начали проверку.

В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

А ранее неопознанный дрон пытался помешать совершить посадку самолёту в Шереметьево. Инцидент произошёл днём 27 апреля. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку заметил беспилотник. Аппарат был довольно близко, но командир посадил воздушное судно без происшествий.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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    Комментарий

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    Ирина Виноградова (Лагода)сегодня в 13:59

    Что-то эти полёты дронов напоминают ложные сообщения о минировании. Сейчас молодёжь какая-то ненормальная стала и ради того, чтобы выложить в сеть видео, идёт на преступления. Надо в соцсетях поискать: может кто-то хвастается тем, что дроны запускает? Накупили этих дронов, вот и играют ими-они же ЕГЭшники и их не воспитывают ни родители, ни школа, ни общественные организации. Нет таких организаций, как октябрята, пионеры, комсомольцы с их уставами и нормами поведения. Даже при царизме были какие-то бойскауты. и скаутское движение. Теперь только и думают одни о наживе и побольше, а другие-о том, как выжить.

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