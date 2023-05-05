Mash: Неопознанный дрон попытался атаковать самолёт "Аэрофлота" в Шереметьево
Неопознанный беспилотник попытался атаковать Airbus А320 авиакомпании "Аэрофлот" во время посадки в Шереметьево. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, подозрительный дрон заметил один из пассажиров рейса Самара – Москва. По его словам, БПЛА опасно сблизился с самолётом и целился в борт, но перед посадкой внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы.
Пассажир передал информацию службе безопасности Шереметьево, там начали проверку.
А ранее неопознанный дрон пытался помешать совершить посадку самолёту в Шереметьево. Инцидент произошёл днём 27 апреля. Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку заметил беспилотник. Аппарат был довольно близко, но командир посадил воздушное судно без происшествий.
ТАСС / Сергей Бобылев