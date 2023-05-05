В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

В Москве бомж разыграл полицию, сообщив, что его преследует украинский дрон, а он кидается в летательный аппарат костылями. Подробности неудачной шутки публикует SHOT.

Мужчина слёзно просил правоохранителей приехать на Пятницкую улицу и помочь разобраться с летающим гаджетом. Якобы сам он справиться не может: пытается угомонить дрон костылями, но отбиться не получается. И просил предоставить ему хоть какую-то ПВО для защиты.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили ни бомжа, ни беспилотника. Телефон, с которого шутник звонил, выключен. Теперь его ищут.