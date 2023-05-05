КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 10:46

В Москве полицейские выезжали на помощь "бомжу-пранкеру", которого якобы преследовал дрон

В Москве бомж сообщил в полицию о том, что его преследует дрон

В Москве бомж разыграл полицию, сообщив, что его преследует украинский дрон, а он кидается в летательный аппарат костылями. Подробности неудачной шутки публикует SHOT.

Мужчина слёзно просил правоохранителей приехать на Пятницкую улицу и помочь разобраться с летающим гаджетом. Якобы сам он справиться не может: пытается угомонить дрон костылями, но отбиться не получается. И просил предоставить ему хоть какую-то ПВО для защиты.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили ни бомжа, ни беспилотника. Телефон, с которого шутник звонил, выключен. Теперь его ищут.

За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

Ранее Лайф сообщал, что в столице запретили запускать беспилотники. О новом запрете объявил столичный мэр Сергей Собянин. Исключением являются те БПЛА, которые необходимы для государственных нужд, отметил глава города.

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Николь Вербер
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