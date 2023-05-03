За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах
Только за последние сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили правоохранителям о подозрительных беспилотниках. Такие данные приводит SHOT.
Сегодня, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск дронов в городе, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.
Напомним, в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию президента Владимира Путина, однако аппараты удалось вывести из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина. Тем временем Киев отрицает причастность к ночной атаке.
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