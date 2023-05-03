За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

Только за последние сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили правоохранителям о подозрительных беспилотниках. Такие данные приводит SHOT .

Сегодня, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск дронов в городе, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.