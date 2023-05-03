КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 14:12

За сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили о подозрительных дронах

Только за последние сутки жители Москвы и Подмосковья 208 раз сообщили правоохранителям о подозрительных беспилотниках. Такие данные приводит SHOT.

Сегодня, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск дронов в городе, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.

Экстренные службы проверяют сообщение о падении беспилотника в районе Коломны

Экстренные службы проверяют сообщение о падении беспилотника в районе Коломны

Напомним, в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию президента Владимира Путина, однако аппараты удалось вывести из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина. Тем временем Киев отрицает причастность к ночной атаке.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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