Экстренные службы проверяют сообщение о падении беспилотника в районе Коломны
Экстренные службы проверяют сообщение об обнаружении обломков беспилотника в лесу в районе подмосковной Коломны. Об этом сообщает SHOT и публикует фото, предположительно, этого дрона в момент, когда он пролетал над городом.
По данным телеграм-канала, час назад о падении неизвестного БПЛА сообщил местный житель. По его словам, он нашёл в лесу рядом с деревней Подлужье обломки.
А ранее стало известно, что в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию президента Владимира Путина, однако благодаря оперативным и слаженным действиям спецслужб и военных аппараты удалось вывести из строя. Глава государства не пострадал, его в тот момент в здании не было. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина. Тем временем Киев отрицает причастность к ночной атаке.