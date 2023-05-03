Киев отрицает причастность к ночной атаке беспилотников на Кремль
Пресс-секретарь Зеленского заявил о непричастности Украины к атаке на Кремль
Украинская сторона отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль, которая произошла сегодня ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.
"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль", — заявил украинский политик.
По его словам, глава Украины Владимир Зеленский уже не раз говорил, что все имеющиеся силы и средства страна якобы направляет лишь на освобождение собственных территорий, атака чужих Киев не интересует.
Напомним, в ночь на 3 мая беспилотный летательный аппарат пытался нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию российского президента Владимира Путина, однако благодаря оперативным и слаженным действиям спецслужб аппараты удалось вывести из строя. В итоге глава государства не пострадал. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его в тот момент в здании не было. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина, проведённые в преддверии 9 Мая.
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