Киев отрицает причастность к ночной атаке беспилотников на Кремль

Украинская сторона отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль, которая произошла сегодня ночью. Об этом заявил пресс-секретарь президента Незалежной Сергей Никифоров.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль", — заявил украинский политик.

По его словам, глава Украины Владимир Зеленский уже не раз говорил, что все имеющиеся силы и средства страна якобы направляет лишь на освобождение собственных территорий, атака чужих Киев не интересует.