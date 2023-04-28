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28 апреля, 10:12

Неизвестный дрон снова мешал самолёту сесть в Шереметьево

Неизвестный дрон мешал совершить посадку самолёту в Шереметьево, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, инцидент произошёл днём 27 апреля.

Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от борта заметил дрон, размерами примерно 10х20 см. Аппарат был довольно близко, но командир посадил судно без происшествий.

Неизвестный дрон подрезал самолёт, вылетавший из аэропорта Шереметьево

Неизвестный дрон подрезал самолёт, вылетавший из аэропорта Шереметьево

А накануне экипаж самолёта авиакомпании NordStar сообщил об опасном сближении с неизвестным БПЛА на подлёте к Домодедово. Сообщалось, что пилоты заметили дрон на высоте около двух тысяч метров, после чего благополучно приземлились. Однако в самом аэропорту поспешили опровергнуть эти данные.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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