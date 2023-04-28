Неизвестный дрон снова мешал самолёту сесть в Шереметьево
Неизвестный дрон мешал совершить посадку самолёту в Шереметьево, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, инцидент произошёл днём 27 апреля.
Экипаж Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", летевшего из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от борта заметил дрон, размерами примерно 10х20 см. Аппарат был довольно близко, но командир посадил судно без происшествий.
А накануне экипаж самолёта авиакомпании NordStar сообщил об опасном сближении с неизвестным БПЛА на подлёте к Домодедово. Сообщалось, что пилоты заметили дрон на высоте около двух тысяч метров, после чего благополучно приземлились. Однако в самом аэропорту поспешили опровергнуть эти данные.
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