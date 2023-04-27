В Домодедово опровергли сообщения СМИ о сближении самолёта с беспилотником

Никаких дронов в районе аэропорта Домодедово в четверг замечено не было. Об этом представитель воздушной гавани сообщил в беседе с РИА "Новости", комментируя сообщения СМИ о сближении неопознанного беспилотника с самолётом авиакомпании NordStar.

"Информация не соответствует действительности. <...> Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сегодня рейсов авиакомпании NordStar из Уфы в расписании нет. По его словам, в последний раз самолёт этого перевозчика летал из столицы Башкирии в Москву накануне, но и вчера никакой информации о беспилотниках не поступало.