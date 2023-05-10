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Опубликовано 10 мая 2023, 17:17
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Обломки беспилотника нашли на месте взрывов под Калугой

Обломки беспилотника нашли на месте взрыва 9 мая в Калужской области

В Перемышльском районе Калужской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, который 9 Мая сбила ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник и публикует кадры с места событий.

Обломки беспилотника нашли на месте взрыва под Калугой. Видео © SHOT

Территорию между сёлами Перемышль и Корекозево оцепили для изучения обломков дрона. При этом взрывы в момент работы ПВО слышали жители Мехова, Григоровского и Корекозева. Они говорят как минимум о трёх хлопках, после чего над округой поднялся густой чёрный дым.

"Бабахало тут люто, аж земля тряслась", говорит один из очевидцев происшествия.

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Ранее сообщалось, что в День Победы, 9 Мая, под Калугой средства противовоздушной обороны сбили два неустановленных объекта.

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SHOT

Андрей Бражников
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