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9 мая, 13:47

В Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами

Беспилотник с двумя камерами упал на участке жилого дома под Орехово-Зуевом

В Подмосковье на участок жительницы посёлка рухнул беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в посёлке Тополиный Орехово-Зуевского городского округа. 38-летняя местная жительница рассказала, что объект какое-то время кружил над её участком, затем врезался в дерево и упал. Женщина вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники осмотрели БПЛА, взрывных устройств не обнаружили. При этом они нашли у дрона две камеры — спереди и снизу. Предварительно, карта памяти внутри отсутствовала. Сейчас полицейские выясняют, кто, откуда и с какой целью запустил беспилотник, перепугавший местную жительницу.

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

У границы с Украиной сбит дрон самолётного типа

Ранее Лайф сообщал, что обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае. По предварительным данным, это тоже был беспилотник.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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