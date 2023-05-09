В Подмосковье дерево "сбило" загадочный дрон с двумя камерами
Беспилотник с двумя камерами упал на участке жилого дома под Орехово-Зуевом
В Подмосковье на участок жительницы посёлка рухнул беспилотник с двумя камерами. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне в посёлке Тополиный Орехово-Зуевского городского округа. 38-летняя местная жительница рассказала, что объект какое-то время кружил над её участком, затем врезался в дерево и упал. Женщина вызвала полицию.
Прибывшие на место сотрудники осмотрели БПЛА, взрывных устройств не обнаружили. При этом они нашли у дрона две камеры — спереди и снизу. Предварительно, карта памяти внутри отсутствовала. Сейчас полицейские выясняют, кто, откуда и с какой целью запустил беспилотник, перепугавший местную жительницу.
Ранее Лайф сообщал, что обломки неизвестного объекта упали на участок у жилого дома в Краснодарском крае. По предварительным данным, это тоже был беспилотник.
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