Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать мирных жителей

Удар Вооружённых сил Украины по Луганску в праздничный День Республики — это очередная попытка Киева режима запугать мирных граждан. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник добавил, что в месте ЧП работают пожарные и все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.