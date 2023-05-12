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12 мая, 17:00

Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать мирных жителей

Удар Вооружённых сил Украины по Луганску в праздничный День Республики — это очередная попытка Киева режима запугать мирных граждан. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан", отметил он.

Пасечник добавил, что в месте ЧП работают пожарные и все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

В Луганске под удар ВСУ попал завод, производящий химикаты

В Луганске под удар ВСУ попал завод, производящий химикаты

Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Григорьев
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