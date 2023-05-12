Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать мирных жителей
Удар Вооружённых сил Украины по Луганску в праздничный День Республики — это очередная попытка Киева режима запугать мирных граждан. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан", — отметил он.
Пасечник добавил, что в месте ЧП работают пожарные и все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
ТАСС / Гавриил Григоров