Кузнецова, Пасечник и Турчак возложили цветы к памятнику "Они отстояли Родину" в ЛНР

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложили цветы к памятнику защитникам Донбасса "Они отстояли Родину". Сегодня, 12 мая, ЛНР отмечает девятую годовщину со дня образования республики. Память погибших луганчан также почтили заместитель секретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

На монументе в Луганске выгравирована фраза: "Если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её — это честь!" По словам Турчака, на фоне специальной военной операции эти слова приобретают особый смысл и обращены они теперь к каждому из нас.

На монументе в Луганске выгравирована фраза: "Если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её — это честь!" Фото © Telegram / Андрей Турчак

"Сегодня мы чтим каждого, кто тогда отстоял выбор молодых республик. Право людей на родной язык и культуру. Право чтить своих, а не чужих героев. Право выбрать Русский мир и не бояться этого", — написал он в пятницу в своём телеграм-канале.