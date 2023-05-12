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Опубликовано 12 мая 2023, 18:23

Кузнецова, Пасечник и Турчак возложили цветы к памятнику "Они отстояли Родину" в ЛНР

Кузнецова, Пасечник и Турчак возложили цветы к монументу "Они отстояли Родину".Фото © Telegram / Андрей Турчак

Кузнецова, Пасечник и Турчак возложили цветы к монументу "Они отстояли Родину".Фото © Telegram / Андрей Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник возложили цветы к памятнику защитникам Донбасса "Они отстояли Родину". Сегодня, 12 мая, ЛНР отмечает девятую годовщину со дня образования республики. Память погибших луганчан также почтили заместитель секретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

На монументе в Луганске выгравирована фраза: "Если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её — это честь!" По словам Турчака, на фоне специальной военной операции эти слова приобретают особый смысл и обращены они теперь к каждому из нас.

На монументе в Луганске выгравирована фраза: "Если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её — это честь!" Фото © Telegram / Андрей Турчак

На монументе в Луганске выгравирована фраза: "Если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её — это честь!" Фото © Telegram / Андрей Турчак

"Сегодня мы чтим каждого, кто тогда отстоял выбор молодых республик. Право людей на родной язык и культуру. Право чтить своих, а не чужих героев. Право выбрать Русский мир и не бояться этого", написал он в пятницу в своём телеграм-канале.

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11 мая 2014 года в Луганской Народной Республике состоялся референдум по вопросу выхода из состава Украины. Явка составила 81%. За самоопределение ЛНР как независимой республики проголосовало 96,2% участников референдума. 12 мая 2014 года был провозглашён государственный суверенитет Луганской Народной Республики. Глава ЛНР своим указом 12 мая 2014 года установил государственный праздник — День Луганской Народной Республики, который отмечается ежегодно.

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Алексей Берковиц
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