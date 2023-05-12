Эксперт напомнил, что территория Донбасса была освоена русскими ещё в период XV–XVI веков

Сегодня, 12 мая, отмечается День Луганской Народной Республики, жители которой пережили множество гонений со стороны украинских властей, но выстояли и добились независимости, а в дальнейшем воссоединились с Россией. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

"Сегодня мы празднуем День Луганской Народной Республики. В этот день девять лет назад после референдума и на основании проведённого референдума народ Луганской Народной Республики обрёл независимость, была провозглашена независимая Луганская Народная Республика", — подчеркнул эксперт.

По его словам, независимость ЛНР и ДНР была осознанной необходимостью в условиях победы нацизма в Киеве. В феврале 2014 года произошёл госпереворот, который привёл к свержению власти и становлению у руля политиков, поддерживаемых Западом. Они были нацелены на борьбу с Россией, её народом и языком. Причём их русофобская идеология возникла сразу после распада СССР, когда на Украине большая часть политической, интеллектуальной элиты и госдеятелей стала исповедовать национализм и неонацизм, преследовать всё связанное с нашей страной. А в феврале 2014-го эта идеология стала доминирующей и господствующей в Киеве. Отсюда и репрессии против инакомыслящих, преследования, дискриминация по языковому и национальному признаку, убийства, пытки и издевательства над русскоязычным населением.

Шаповалов также рассказал, что 2 мая того же года произошла не только трагедия в Одессе, но и нападение ВСУ на Донбасс. После этого данный регион принимал разные меры защиты, в том числе политическое самоопределение. За свою независимость ЛНР и ДНР боролись с помощью РФ, а сегодня они стали частью нашей страны. Выбор жителей этих регионов пал на восстановление исторической справедливости. Донбасс, подчеркнул политолог, — промышленное сердце России.

По словам историка, ещё в период XV–XVI веков Донбасс осваивался выходцами из Центральной России, когда там было дикое поле. У поселенцев были сложные отношения с противниками. И всё время, когда возникал, развивался и формировался промышленный район, Донбасс был неотъемлемой частью нашей страны. Активное освоение этого региона началось во второй половине XVIII века.

"Мы гордимся тем, что луганчане являются частью нашего народа, и мы рады тому факту, что сегодня вместе с жителями Луганской Народной Республики мы празднуем День Луганской Народной Республики", — заключил Шаповалов.