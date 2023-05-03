Бойцы "Ахмата" пошли в наступление в ЛНР и вынудили ВСУ отступить на 1,5 км

Бойцы спецназа "Ахмат" и 2-го армейского корпуса Южной группировки войск отодвинули позиции украинских военных на более чем 1,5 километра на Кременском направлении в ЛНР. Как сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов, подразделения пошли в наступление пять суток назад.

По его словам, сейчас российские военные находятся на территории мелового производства в Белогоровке. Бойцы выбивают батальоны ВСУ с позиций на заводе и из прилегающих лесопосадок. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что украинским бойцам не оставляют возможности для манёвра и они несут большие потери.

"Не позволяем им произвести никаких действий, ни завести, ни вывести [силы], уничтожаем планомерно. Противник понёс огромные потери за эти дни. И будем делать эту работу дальше, чтобы противник знал, что если он даже где-то собирается идти в контрнаступление, то на данном этапе пока мы показываем, что мы идём в наступление, выбивая ежедневно противника с его позиций", — отметил Алаудинов в беседе с РИА "Новости".