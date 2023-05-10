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10 мая, 11:39

Российские военные обезвредили пять украинских ДРГ в ЛНР

Минобороны: ВС РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные в ходе СВО за прошедшие сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал Конашенков на брифинге.

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Накануне в Минобороны сообщили, что военные группировки "Запад" на Купянском направлении уничтожили две украинские ДРГ. Кроме того, армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад теробороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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