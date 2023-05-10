Российские военные обезвредили пять украинских ДРГ в ЛНР
Минобороны: ВС РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении
Российские военные в ходе СВО за прошедшие сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал Конашенков на брифинге.
Накануне в Минобороны сообщили, что военные группировки "Запад" на Купянском направлении уничтожили две украинские ДРГ. Кроме того, армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад теробороны в районах населённых пунктов Красный Хутор, Веселовка, Охримовка.