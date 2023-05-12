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12 мая, 16:50

В Луганске под удар ВСУ попал завод, производящий химикаты

В Луганске под удар ВСУ попало предприятие "Поли-Пак", производящее химикаты, сообщает SHOT. Судя по кадрам с места происшествия, ракета значительно повредила здание.

Здание завода в Луганске после обстрела со стороны ВСУ. Видео Telegram / SHOT

По предварительным данным, при обстреле города впервые использовались ракеты дальностью 150 километров. Информации о пострадавших пока нет.

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Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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