В Луганске под удар ВСУ попал завод, производящий химикаты

В Луганске под удар ВСУ попало предприятие "Поли-Пак", производящее химикаты, сообщает SHOT . Судя по кадрам с места происшествия, ракета значительно повредила здание.

По предварительным данным, при обстреле города впервые использовались ракеты дальностью 150 километров. Информации о пострадавших пока нет.

Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.