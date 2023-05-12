Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вчерашние сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении украинских войск.
"Это касается хода СВО. Я не буду ничего говорить. Это прерогатива Минобороны", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.
Отметим, что накануне в телеграм-каналах воцарилась нервная атмосфера: сообщали об ударах украинских частей в разных местах и писали, что якобы это и есть начало обещанного контрнаступления ВСУ. При этом подтверждений или опровержений со стороны Киева до сих пор нет.
Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники. Накануне Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации.
Shutterstock