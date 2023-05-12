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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 10:20
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Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вчерашние сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении украинских войск.

"Это касается хода СВО. Я не буду ничего говорить. Это прерогатива Минобороны", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Отметим, что накануне в телеграм-каналах воцарилась нервная атмосфера: сообщали об ударах украинских частей в разных местах и писали, что якобы это и есть начало обещанного контрнаступления ВСУ. При этом подтверждений или опровержений со стороны Киева до сих пор нет.

В Киеве заявили, что не должны давать кому-то отчёт по "наступлению"
В Киеве заявили, что не должны давать кому-то отчёт по "наступлению"

Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники. Накануне Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации.

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Александр Юнашев
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