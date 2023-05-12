Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вчерашние сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении украинских войск.

"Это касается хода СВО. Я не буду ничего говорить. Это прерогатива Минобороны", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Отметим, что накануне в телеграм-каналах воцарилась нервная атмосфера: сообщали об ударах украинских частей в разных местах и писали, что якобы это и есть начало обещанного контрнаступления ВСУ. При этом подтверждений или опровержений со стороны Киева до сих пор нет.