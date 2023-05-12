В Киеве заявили, что не должны давать кому-то отчёт по "наступлению"

Власти Украины не должны "перед кем-то отчитываться" по планируемому наступлению. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, в Киеве примут решение о наступлении, когда всё будет готово и будет "достаточное количество оружия".

"Пока не будут выполнены все подготовительные работы, не будет достаточного количества оружия, не будут проведены все учения, слаживание, никто не будет принимать такие решения. Мы будем действовать по своему плану. У нас нет такого понимания, что мы должны перед кем-то отчитываться", — заявил Данилов в эфире ток-шоу "Говорит великий Львов".

Он добавил, что некоторые страны выполнили договорённости о поставках оружия, а ряд других ещё над этим работает. И это, по его словам, "не связано с изменением позиции" этих государств.

"Есть определённые технические моменты, требующие дополнительного времени. Оружие, которое было обещано, обязательно будет", — сказал Данилов.