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13 мая, 07:32

ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

СЦКК: ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили крылатые ракеты Storm Shadow

<p>Ракета Storm Shadow. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RAF_Museum,_Colindale,_London_-_DSC06025.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rept0n1x</a></p>

Ракета Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Rept0n1x

Вооружённые силы Украины при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

"По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооружённые формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)", сообщается в телеграм-канале представительства.

Там уточили, что ВСУ также задействовали одну ракету противодействия средствам ПВО ADM-160B MALD производства США. Опубликованы фото обломков этих реактивных снарядов.

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

Накануне же в представительстве ЛНР в СЦКК предполагали, что украинские военные обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром".

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

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Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.

Андрей Григорьев
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