ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow
СЦКК: ВСУ при обстреле Луганска 12 мая применили крылатые ракеты Storm Shadow
Ракета Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Rept0n1x
Вооружённые силы Украины при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.
Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК
"По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооружённые формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)", — сообщается в телеграм-канале представительства.
Там уточили, что ВСУ также задействовали одну ракету противодействия средствам ПВО ADM-160B MALD производства США. Опубликованы фото обломков этих реактивных снарядов.
Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК
Накануне же в представительстве ЛНР в СЦКК предполагали, что украинские военные обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром".
Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК
Ранее Лайф писал, что вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также шестеро детей. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску очередной попыткой киевского режима запугать мирных граждан.