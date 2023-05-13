ВСУ впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow

Вооружённые силы Украины при обстреле Луганска 12 мая применили две крылатые британские ракеты Storm Shadow. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации.

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

"По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооружённые формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)", — сообщается в телеграм-канале представительства.

Там уточили, что ВСУ также задействовали одну ракету противодействия средствам ПВО ADM-160B MALD производства США. Опубликованы фото обломков этих реактивных снарядов.

Обломки ракет, ударивших по Луганску 12 мая. Фото представительства ЛНР в СЦКК

Накануне же в представительстве ЛНР в СЦКК предполагали, что украинские военные обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром".