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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 23:45
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара ВСУ по Луганску

СЦКК: Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара ВСУ по Луганску

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Обложка © ТАСС / Николай Тришин

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранен в результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны ВСУ. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадали также шестеро детей.

"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий", — сказано в сообщении.

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Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Напомним, сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности, зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром".

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Оксана Попова
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