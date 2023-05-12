Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара ВСУ по Луганску
СЦКК: Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара ВСУ по Луганску
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Обложка © ТАСС / Николай Тришин
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранен в результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны ВСУ. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадали также шестеро детей.
"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск, ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий", — сказано в сообщении.
Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Напомним, сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности, зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Как уточнили в СЦКК, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром".