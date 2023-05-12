Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранен в результате удара ВСУ по Луганску

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранен в результате сегодняшнего обстрела Луганска со стороны ВСУ. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадали также шестеро детей.