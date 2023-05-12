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12 мая, 19:13

ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром"

СЦКК: ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса"Гром"

ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки разрушено два здания, а также повреждены шесть домов.

Последствия удара ВСУ по Луганску. Видео © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

"В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — сказано в сообщении.

  • Фрагменты ракеты, из которой ВСУ ударили по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
    Фрагменты ракеты, из которой ВСУ ударили по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
    Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
    Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
    Последствия удара ВСУ по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракеты, из которой ВСУ ударили по Луганску. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

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Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать мирных жителей

Пасечник назвал удар ВСУ по Луганску попыткой запугать мирных жителей

Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Напомним, сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Обложка ©

t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Оксана Попова
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