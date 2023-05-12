ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром"
СЦКК: ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса"Гром"
ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки разрушено два здания, а также повреждены шесть домов.
Последствия удара ВСУ по Луганску. Видео © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
"В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — сказано в сообщении.
Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Напомним, сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
t.me / Представительство ЛНР в СЦКК