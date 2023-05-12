ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет комплекса "Гром"

ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки разрушено два здания, а также повреждены шесть домов.

Последствия удара ВСУ по Луганску. Видео © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

"В результате обстрела города Луганска с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", — сказано в сообщении.







