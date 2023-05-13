При обстреле Луганска пострадали шестеро детей
Врио главы ЛНР Пасечник: Шестеро детей пострадали при обстреле Луганска
В результате обстрела Луганска со стороны ВСУ ранения получили шесть детей. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объёме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что преступления киевского режима не останутся безнаказанными. По словам Пасечника, раненым детям будет оказана вся необходимая помощь.
Как ранее писал Лайф, вечером 12 мая в Луганске раздалось два громких взрыва. Напомним, сегодня в ЛНР отмечают День Республики, поэтому в Луганск приехало много гостей, в частности зампред Совфеда Андрей Турчак и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Как уточнили в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, ВСУ обстреляли Луганск, предположительно, ракетами комплекса "Гром".
t.me / Представительство ЛНР в СЦКК