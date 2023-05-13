При обстреле Луганска пострадали шестеро детей

В результате обстрела Луганска со стороны ВСУ ранения получили шесть детей. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объёме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.