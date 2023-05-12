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12 мая, 15:00

МИД России пригрозил "необходимыми мерами" в ответ на отправку Киеву крылатых ракет

МИД: РФ оставляет за собой право ответить на поставку Киеву ракет Storm Shadow

<p>Ракета Storm Shadow. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RAF_Museum,_Colindale,_London_-_DSC06025.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rept0n1x</a></p>

Ракета Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Rept0n1x

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть из-за отправки Украине британских крылатых ракет Storm Shadow. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", — говорится в заявлении МИД РФ.

Там возложили ответственность "за последствия деструктивной активности Лондона" целиком и полностью на "авторов и исполнителей этого безрассудного шага".

Москва расценивает такие действия Лондона как "очередной крайне враждебный шаг", ведущий к серьёзной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции. В МИД РФ добавили, что передача Лондоном крылатых ракет Украине "наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлёченности Великобритании" в текущий конфликт.

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"Заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера НАТО на украинском треке и непримиримого противника России, Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв", — отметили в российском МИД.

Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow. Дальность их действия позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Андрей Григорьев
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