Лондон поставил Киеву крылатые ракеты, которые позволяют нанести удар вглубь новых регионов РФ

Путин — о поставке Киеву снарядов с ураном: Запад решил на деле воевать с РФ до последнего украинца

А 25 апреля стало известно, что Великобритания также направила Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его опасность, читайте в материале Лайфа.