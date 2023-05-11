Лондон поставил Киеву крылатые ракеты, которые позволяют нанести удар вглубь новых регионов РФ
CNN: Лондон поставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, об этом узнал телеканал CNN. По данным источников СМИ, дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.
Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Дальность стрельбы составляет более 250 км.
А 25 апреля стало известно, что Великобритания также направила Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его опасность, читайте в материале Лайфа.
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