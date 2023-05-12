В Крыму предупредили Британию из-за поставок Украине дальнобойных ракет
Постпред Крыма Мурадов предостерёг Британию от втягивания в конфликт на Украине
Великобритания после поставки дальнобойных ракет Storm Shadow на Украину может сама превратиться в опустошённую территорию. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при Президенте РФ Георгий Мурадов.
"После поставок англичанами Киеву снарядов с обеднённым ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошённую территорию", — сказал в беседе с РИА "Новости" Мурадов.
По словам постпреда, официальный Лондон идёт в авангарде, по сути, прямой неспровоцированной агрессии против России, защищающей согласно международному праву свой народ от геноцида со стороны "неонацистского бандеровского режима".
Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.
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