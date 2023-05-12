Великобритания после поставки дальнобойных ракет Storm Shadow на Украину может сама превратиться в опустошённую территорию. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства — постпред республики при Президенте РФ Георгий Мурадов.

"После поставок англичанами Киеву снарядов с обеднённым ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандеровцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошённую территорию", — сказал в беседе с РИА "Новости" Мурадов.

По словам постпреда, официальный Лондон идёт в авангарде, по сути, прямой неспровоцированной агрессии против России, защищающей согласно международному праву свой народ от геноцида со стороны "неонацистского бандеровского режима".