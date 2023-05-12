Британцев возмутило решение Сунака отправить Украине дальнобойные ракеты
Читатели Daily Mail возмутило решение Сунака поставить ракеты Storm Shadow для ВСУ
Читатели Daily Mail негативно отреагировали на решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow на Украину.
"Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу", — написал один из участников дискуссии.
"Путин разберёт нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — заявил подписчик.
"Британия напрашивается на неприятности здесь", — высказал мнение юзер.
"В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — спрогнозировал читатель.
"Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — возмутились подписчики.
Ранее стало известно, что Великобритания также направила Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский президент Владимир Путин ранее предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. Что такое обеднённый уран и в чём его угроза, читайте в материале Лайфа.
Flickr / Number 10 / Pippa Fowles