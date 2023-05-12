Британцев возмутило решение Сунака отправить Украине дальнобойные ракеты

Читатели Daily Mail негативно отреагировали на решение британских властей поставить дальнобойные ракеты Storm Shadow на Украину.

"Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу", — написал один из участников дискуссии.

"Путин разберёт нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — заявил подписчик.

"Британия напрашивается на неприятности здесь", — высказал мнение юзер.

"В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — спрогнозировал читатель.

"Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — возмутились подписчики.