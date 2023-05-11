Кремль отреагировал на поставку Лондоном дальнобойных ракет Украине

В Кремле весьма негативно отнеслись к поставкам Лондоном ракет большой дальности ВСУ. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских военных.

"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", — подчеркнул представитель Кремля.