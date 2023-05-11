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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 10:09
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Кремль отреагировал на поставку Лондоном дальнобойных ракет Украине

Песков: ВС РФ адекватно ответят на поставку Лондоном Киеву ракет Storm Shadow

В Кремле весьма негативно отнеслись к поставкам Лондоном ракет большой дальности ВСУ. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских военных.

"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", — подчеркнул представитель Кремля.

Куда Киев направит британские ракеты дальнего радиуса действия
Куда Киев направит британские ракеты дальнего радиуса действия

Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

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Александр Юнашев
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