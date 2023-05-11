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11 мая, 10:09

Кремль отреагировал на поставку Лондоном дальнобойных ракет Украине

Песков: ВС РФ адекватно ответят на поставку Лондоном Киеву ракет Storm Shadow

В Кремле весьма негативно отнеслись к поставкам Лондоном ракет большой дальности ВСУ. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских военных.

"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", — подчеркнул представитель Кремля.

Вместо США: Какие дальнобойные ракеты получит Киев от Лондона

Вместо США: Какие дальнобойные ракеты получит Киев от Лондона

Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

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Александр Юнашев
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