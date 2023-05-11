Кремль отреагировал на поставку Лондоном дальнобойных ракет Украине
Песков: ВС РФ адекватно ответят на поставку Лондоном Киеву ракет Storm Shadow
В Кремле весьма негативно отнеслись к поставкам Лондоном ракет большой дальности ВСУ. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что этот шаг потребует адекватного ответа от российских военных.
"Это потребует адекватного ответа от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.
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