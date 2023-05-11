Куда Киев направит британские ракеты дальнего радиуса действия Оглавление Ракеты Storm Shadow Сроки поставок и направление Украинский счётчик Какие направления СВО станут для Киева приоритетом, чтобы использовать ракеты дальнего радиуса действия. 44857 44857 RAF Tornado GR4 с двумя ракетами Storm Shadow под фюзеляжем. Обложка © Wikipedia / Geoff Lee / MOD

Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением, — сообщает CNN. До этого, рупор демократов, газета Washington Post решила объясниться с аудиторией и рассказать, что США перекладывают ответственность за поставку Киеву ракет дальнего радиуса действия на Лондон. Издание, ссылаясь на источники, уточнило, что речь идёт о ракетах с дальностью действия 300 км, или почти 200 миль. Их могут использовать для ударов по аэродромам, чтобы попытаться лишить Россию возможности применять авиацию, полагает ряд экспертов.

Напомним, ровно год назад замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно.

Ракеты Storm Shadow

Британо-французская крылатая ракета воздушного базирования была разработана в 1994 году. Максимальная дальность составляет 560 км. Ракета рассчитана на применение европейскими самолётами, такими как RAF Tornado GR4, Saab Gripen, Tornado IDS, Dassault Rafale, Dassault Mirage 2000, Eurofighter Typhoon. Для использования советских МиГ и Су машины необходимо будет модернизировать.

Storm Shadow. Фото © Wikipedia / Rept0n1x

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что запад тестирует реакцию России. Аналогичная ситуация наблюдалась ровно год назад, когда США сообщали через СМИ о вероятных поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью до 300 км. Тогда в МИД РФ заявили, что передача Украине этих ракет будет считаться непосредственным вступлением США в войну. Такие комплексы могут легко достать не только южные регионы России, но и центральную часть нашей страны. Интерес американских и британских политиков заключается в определении, готова ли Россия применить тактическое ядерное оружие (ТЯО), поскольку Москва каждый раз отвечает, что не намерена использовать его, эти игры продолжаются.

— Как показала практика, американцы и британцы всегда анонсируют то, что они поставляют в качестве дальнобойного орудия. Вспомним историю с планирующими бомбами, которые они не намеревались поставлять. Однако армия РФ уже сбила несколько таких экспериментальных снарядов. Мы научились обнаруживать их в ходе контрбатарейной борьбы и сбивать подручными средствами, — говорит Алексей Леонков.

Сроки поставок и направление

По его словам, сроки поставок оговариваются на совещаниях на военной базе Рамштайн в Германии, где регулярно проходят заседания с участием глав Минобороны США и стран Европы. Иногда заявления носят как открытый характер, когда сообщается, куда и что поставлено, так и закрытый. В случае экспериментальных поставок эта информация становится не анонсом, а констатацией факта.

— Приоритетом для поставок этого типа будет Южное направление — Запорожье и Херсонская область, — уверен военный эксперт.

При этом после подобных заявлений возможны поставки и американских ракет большей дальности, то есть тех же ATACMS для РСЗО HIMARS, считает военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. А целью может стать Крым.

— Британия, рассчитывая, что Россия не станет отвечать королевству, пытается повысить ставки. Отказ Вашингтона и согласие Лондона — согласованная политика. Запад демонстрирует тотальное лицемерие, все его усилия направлены на то, чтобы Россия потерпела поражение, — отмечает Василий Дандыкин, напоминая про поставки Норвегией ракет морского базирования.

Самым эффективным способом решения проблемы с британским вооружением является уничтожение инфраструктуры. Как отмечают эксперты, нельзя допустить, чтобы оно было доставлено до украинских военных, так как последствия могут быть трагическими.

Украинский счётчик

О приближающемся крахе ВСУ и киевского режима говорят уже не только западные военные аналитики, но и учёные и политологи. Директор Института Макса Планка Вольфганг Штрек — о скором крушении Украины, он проанализировал поведение американских чиновников, которые не рассчитывают на победу Украины, о чём трубят их "клиентские СМИ". Теперь конфликт на Украине ложится на плечи Европы, и "сверхнационалисты в Киеве" это осознают, ввергая в отчаяние "правящую украинскую клику" в отношении перспектив конфликта.

Последняя публикация Washington Post рассказывает об опасениях чиновников США, что перспективы "контрнаступления" ВСУ переоценены.

— Некоторые опасаются, что, если украинцы потерпят неудачу, Киев может лишиться международной военной помощи или столкнуться с новым давлением, требующим вступить с Москвой в переговоры, а не противостоять на поле боя. Такие переговоры почти наверняка будут включать требования России о передаче суверенной территории, что Украина назвала неприемлемым, — пишет WP.

Авторы Дмитрий Шестопалов