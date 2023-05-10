Счёт за секс, которого не было: Почему суд Нью-Йорка потребовал с Трампа $5 млн Кто такая Джин Кэрролл и почему 27 лет спустя суд присяжных выставил экс-президенту США миллионы долларов за сексуальные домогательства? 10 мая, 11:53 Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Photo / Charles Krupa

Суд присяжных в Нью-Йорке удовлетворил гражданский иск публициста Джин Кэрролл и признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Трамп не совершал изнасилования, в котором она его первоначально обвинила, но домогался женщины. Присяжные признали его виновным в сексуальном абьюзе и клевете и присудили выплатить 75-летней журналистке два миллиона за душевные страдания и ещё три миллиона за ущерб репутации.

Что известно о Джин Кэрролл

Джин Кэрролл. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её более 20 лет назад во время примерки нижнего белья, которое Трамп якобы предложил ей купить. Дело происходило в примерочной магазина Bergdorf в 1996 году. Адвокаты Трампа отметили, что история Кэрролл очень напоминает сюжет одного из эпизодов сериала "Закон и порядок" от 2012 года. Согласно информации DM, расходы по судебному иску оплачивал крупный донор Демократической партии и основатель LinkedIn Рид Хоффман.

— Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за всё время, — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Обложка NYMag с Джин Кэрролл в 2019 году. Фото © Telegram / Антиглянец

Судебные дела в отношении Трампа

Эксперты считают, что судебный процесс над бывшим президентом уникален. Так, судья принял решение о том, чтобы присяжные оставались анонимными для сторон, так как опасался действий ответчика, которые могли бы нанести вред присяжным. Трамп не присутствовал на процессе лично и не давал показаний. Так как заседание происходило в гражданском суде, Дональд Трамп не понесёт уголовного наказания. По сути, экс-президент должен выплатить миллионы за то, что назвал обвинения журналистки "розыгрышем и ложью".

Колумнистка смогла подать иск в суд в соответствии с законом, вступившим в силу в Нью-Йорке в ноябре 2022 года. Многие эксперты считают, что законодательство штата поменяли как раз под этот процесс. Поэтому жертва сексуального насилия смогла подать в суд по давно совершённым преступлениям.

Спонсоры судебного процесса из Демпартии очень надеялись на победу обвинения: ярлык насильника мог бы испортить отношение избирателей к Дональду Трампу. Но осуществить это им не удалось, полагают эксперты. Шумиха и тяжба скорее сыграли в пользу экс-президента. Демократы попытались "отзеркалить" сексуальный скандал эпохи Билла Клинтона, вызванный интригой с 22-летней стажёркой Белого дома Моникой Левински, но, несмотря на засилье движения MeToo, обвиняющие публикации в прессе и изменение законодательства, эта идея провалилась. Другой вопрос — найдут ли демократы других "жертв" либидо Трампа.

— Трампу грозит сразу несколько других судебных процессов, включая два федеральных расследования. Поэтому судебно-прокурорское давление на Трампа будет только усиливаться. Но пока что это лишь укрепило его позиции на выборах и увеличило отрыв Трампа от Байдена до 7% в последних опросах. Трамп успешно предстаёт жертвой политического преследования — и главной угрозой вашингтонскому истеблишменту, — напоминает политолог Малек Дудаков.

Авторы Дмитрий Шестопалов