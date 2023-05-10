Счёт за секс, которого не было: Почему суд Нью-Йорка потребовал с Трампа $5 млн

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Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

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Кто такая Джин Кэрролл и почему 27 лет спустя суд присяжных выставил экс-президенту США миллионы долларов за сексуальные домогательства?

10 мая, 11:53
<p>Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Photo / Charles Krupa</p>

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP Photo / Charles Krupa

Суд присяжных в Нью-Йорке удовлетворил гражданский иск публициста Джин Кэрролл и признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Трамп не совершал изнасилования, в котором она его первоначально обвинила, но домогался женщины. Присяжные признали его виновным в сексуальном абьюзе и клевете и присудили выплатить 75-летней журналистке два миллиона за душевные страдания и ещё три миллиона за ущерб репутации.

Что известно о Джин Кэрролл

Джин Кэрролл. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Джин Кэрролл. Фото © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Колумнистка журнала Elle Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её более 20 лет назад во время примерки нижнего белья, которое Трамп якобы предложил ей купить. Дело происходило в примерочной магазина Bergdorf в 1996 году. Адвокаты Трампа отметили, что история Кэрролл очень напоминает сюжет одного из эпизодов сериала "Закон и порядок" от 2012 года. Согласно информации DM, расходы по судебному иску оплачивал крупный донор Демократической партии и основатель LinkedIn Рид Хоффман.

Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за всё время, — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Обложка NYMag с Джин Кэрролл в 2019 году. Фото © Telegram / Антиглянец

Обложка NYMag с Джин Кэрролл в 2019 году. Фото © Telegram / Антиглянец

Судебные дела в отношении Трампа

Эксперты считают, что судебный процесс над бывшим президентом уникален. Так, судья принял решение о том, чтобы присяжные оставались анонимными для сторон, так как опасался действий ответчика, которые могли бы нанести вред присяжным. Трамп не присутствовал на процессе лично и не давал показаний. Так как заседание происходило в гражданском суде, Дональд Трамп не понесёт уголовного наказания. По сути, экс-президент должен выплатить миллионы за то, что назвал обвинения журналистки "розыгрышем и ложью".

Колумнистка смогла подать иск в суд в соответствии с законом, вступившим в силу в Нью-Йорке в ноябре 2022 года. Многие эксперты считают, что законодательство штата поменяли как раз под этот процесс. Поэтому жертва сексуального насилия смогла подать в суд по давно совершённым преступлениям.

Спонсоры судебного процесса из Демпартии очень надеялись на победу обвинения: ярлык насильника мог бы испортить отношение избирателей к Дональду Трампу. Но осуществить это им не удалось, полагают эксперты. Шумиха и тяжба скорее сыграли в пользу экс-президента. Демократы попытались "отзеркалить" сексуальный скандал эпохи Билла Клинтона, вызванный интригой с 22-летней стажёркой Белого дома Моникой Левински, но, несмотря на засилье движения MeToo, обвиняющие публикации в прессе и изменение законодательства, эта идея провалилась. Другой вопрос — найдут ли демократы других "жертв" либидо Трампа.

— Трампу грозит сразу несколько других судебных процессов, включая два федеральных расследования. Поэтому судебно-прокурорское давление на Трампа будет только усиливаться. Но пока что это лишь укрепило его позиции на выборах и увеличило отрыв Трампа от Байдена до 7% в последних опросах. Трамп успешно предстаёт жертвой политического преследования — и главной угрозой вашингтонскому истеблишменту, — напоминает политолог Малек Дудаков.

Трамп назвал охотой на ведьм решение суда по делу журналистки Кэрролл

Трамп назвал охотой на ведьм решение суда по делу журналистки Кэрролл

Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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