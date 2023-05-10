Трамп назвал охотой на ведьм решение суда по делу журналистки Кэрролл
Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм решение суда по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
"Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за всё время", — написал бывший американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Напомним, журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Она пояснила, как встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам журналистки, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья якобы для выбора подарка для девушки и изнасиловал. Суд в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии. 1 мая адвокат экс-президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.
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