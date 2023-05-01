Суд отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Суд в Нью-Йорке отказал 45-му американскому лидеру Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, которое в его адрес выдвинула журналист Джин Кэрролл. 1 мая адвокат бывшего президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.

По данным Associated Press, во время открытия сегодняшнего заседания судья Льюис Каплан подчеркнул, что прошение защиты было отклонено.

Слушания по делу продлятся неделю, начались они в апреле. Судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании проходит на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году.