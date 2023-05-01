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1 мая, 17:55

Суд отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Трампу отказали в аннулировании процесса по делу об изнасиловании Джин Кэрролл

Суд в Нью-Йорке отказал 45-му американскому лидеру Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, которое в его адрес выдвинула журналист Джин Кэрролл. 1 мая адвокат бывшего президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.

По данным Associated Press, во время открытия сегодняшнего заседания судья Льюис Каплан подчеркнул, что прошение защиты было отклонено.

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Слушания по делу продлятся неделю, начались они в апреле. Судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании проходит на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году.

Напомним: Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Она рассказала, как встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По её словам, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья под предлогом выбора подарка для девушки и изнасиловал.

Обложка ©

Getty Images / Seth Wenig-Pool

Никита Осипов
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