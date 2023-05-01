Трамп отправился в Шотландию смотреть на свои "великолепные владения"

Канал отмечает, что поездка в Великобританию состоялась после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования. Бывший президент США в аэропорту Абердина заявил, что "прекрасно вернуться домой". Его мать, Мэри Энн Трамп, родилась в Шотландии. Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается посетить Шотландию и Ирландию, чтобы осмотреть свои "великолепные владения".