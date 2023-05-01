Трамп отправился в Шотландию смотреть на свои "великолепные владения"
Трамп прибыл в Шотландию, чтобы посетить отели и поля для гольфа
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Шотландию. Бывший американский лидер планирует посетить несколько принадлежащих ему отелей и полей для гольфа, сообщает телеканал Sky News.
Канал отмечает, что поездка в Великобританию состоялась после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования. Бывший президент США в аэропорту Абердина заявил, что "прекрасно вернуться домой". Его мать, Мэри Энн Трамп, родилась в Шотландии. Ранее Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что собирается посетить Шотландию и Ирландию, чтобы осмотреть свои "великолепные владения".
Слушания по иску писателя и журналиста Джин Кэрролл против Трампа начались в апреле. Судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании проходит на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году. Лайф писал, что после заявления политика о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США его официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Среди других "грехов" 45-го президента США указывается проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс. Но Трампу, похоже, всё нипочём: он заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным.
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