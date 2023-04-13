Трамп явился на допрос по "старому-новому" делу о махинациях
Бывший президент США Дональд Трамп явился в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по новому делу о предполагаемых финансовых махинациях, передаёт CNN. Телеканал уточняет, что данное разбирательство не связано с обвинениями, которые уже были предъявлены республиканцу на прошлой неделе. На этот раз Трампа хотят допросить о деятельности одноимённого фонда Trump Organization.
Госпожа Джеймс уже вызывала политика для дачи показаний по этому делу летом прошлого года и допрашивала на протяжении четырёх часов.
Напомним, что преследование Трампа усилилось с началом подготовки к президентской кампании в США. После того как он заявил, что будет баллотироваться, его официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Среди других "грехов" 45-го президента США — проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс. Но Трампу, похоже, всё нипочём: он заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным.
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