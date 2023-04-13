Трамп явился на допрос по "старому-новому" делу о махинациях

Бывший президент США Дональд Трамп явился в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по новому делу о предполагаемых финансовых махинациях, передаёт CNN. Телеканал уточняет, что данное разбирательство не связано с обвинениями, которые уже были предъявлены республиканцу на прошлой неделе. На этот раз Трампа хотят допросить о деятельности одноимённого фонда Trump Organization.