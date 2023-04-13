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13 апреля, 01:03

Ведущий дело Трампа прокурор получил письмо с угрозами и белым порошком

В США окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, который ведёт дело экс-президента Дональда Трампа, получил письмо с угрозами, и там был некий белый порошок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в конверте были фото Трампа и Брэгга, а также белый порошок, который оказался неопасным. Один из собеседников NBC рассказал, что на адрес прокурора пришло уже несколько сотен угроз.

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В начале апреля Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс. Трамп лично присутствовал на заседании суда в Нью-Йорке, где его арестовали, но позднее решили отпустить.

Обложка ©

Flickr / White House 45

Андрей Григорьев
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