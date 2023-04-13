Ведущий дело Трампа прокурор получил письмо с угрозами и белым порошком

В США окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, который ведёт дело экс-президента Дональда Трампа, получил письмо с угрозами, и там был некий белый порошок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в конверте были фото Трампа и Брэгга, а также белый порошок, который оказался неопасным. Один из собеседников NBC рассказал, что на адрес прокурора пришло уже несколько сотен угроз.