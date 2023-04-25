Американист назвал решающий фактор в шансах Трампа на победу в президентской гонке

По состоянию на сегодняшний день экс-президент США Дональд Трамп является бесспорным фаворитом от республиканцев на пост лидера Америки в 2024 году. При этом у демократов на него совсем другие платы. Об этом в беседе с RT рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

"Демократы считают, что та коалиция, которая была создана в 2020 году, будет воспроизведена и в 2024 году. Эта коалиция базируется не сколько на привлекательности американского лидера Джо Байдена, сколько на оппозиции к экс-президенту Дональду Трампу. На сегодняшний день Трамп считается бесспорным фаворитом от Республиканской партии", — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что экс-президент США будет бороться с "глубинным государством" и в борьбе с демократами будет более бескомпромиссным. Поэтому их главной задачей является не допустить Дональда Трампа на второй срок. Однако он может проиграть выборы из-за состояния американской экономики.

"Состояние экономики может стать решающим фактором, всё зависит от того, каким будет экономический кризис", — уверен Васильев.