Американист назвал решающий фактор в шансах Трампа на победу в президентской гонке
Американист Васильев: Задача демократов США — не допустить Трампа на второй срок
По состоянию на сегодняшний день экс-президент США Дональд Трамп является бесспорным фаворитом от республиканцев на пост лидера Америки в 2024 году. При этом у демократов на него совсем другие платы. Об этом в беседе с RT рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.
"Демократы считают, что та коалиция, которая была создана в 2020 году, будет воспроизведена и в 2024 году. Эта коалиция базируется не сколько на привлекательности американского лидера Джо Байдена, сколько на оппозиции к экс-президенту Дональду Трампу. На сегодняшний день Трамп считается бесспорным фаворитом от Республиканской партии", — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что экс-президент США будет бороться с "глубинным государством" и в борьбе с демократами будет более бескомпромиссным. Поэтому их главной задачей является не допустить Дональда Трампа на второй срок. Однако он может проиграть выборы из-за состояния американской экономики.
"Состояние экономики может стать решающим фактором, всё зависит от того, каким будет экономический кризис", — уверен Васильев.
При этом демократы будут в основном бороться за пост вице-президента США, поскольку могут думать, что Байден просто возьмёт Белый дом, но страной руководить не будет. Такой расклад, наверное, и будет предопределять либеральное отношение к нынешнему лидеру. Однако и у Трампа есть уязвимые места, из-за которых он не получит должность президента Америки, добавил Васильев.
Ранее Лайф писал о том, что в ноябре прошлого года бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении вступить в борьбу за пост президента в 2024 году. Также о готовности баллотироваться на пост лидера США заявил экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Причиной он назвал желание препятствовать повторному избранию своего бывшего босса. Что касается Байдена, то в США считают, что в ходе предвыборной гонки ему нужно открыто говорить избирателям о своём здоровье. При этом он сегодня заявил о готовности баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.
Shutterstock