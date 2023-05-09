Трампа признали виновным по делу писательницы Кэрролл о попытке изнасилования

В вердикте присяжные посчитали, что Трамп прикасался к Кэрролл против её согласия и оклеветал писательницу, когда отвергал заявления пострадавшей по этому делу. Однако обвинения журналистки в изнасиловании были отвергнуты.

Напомним, журналистка Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Она пояснила, как встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам журналистки, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья под предлогом выбора подарка для девушки и изнасиловал. Суд в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии. 1 мая адвокат экс-президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.