Трампа признали виновным по делу писательницы Кэрролл о попытке изнасилования
Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Об этом сообщает телеканал CNN.
В вердикте присяжные посчитали, что Трамп прикасался к Кэрролл против её согласия и оклеветал писательницу, когда отвергал заявления пострадавшей по этому делу. Однако обвинения журналистки в изнасиловании были отвергнуты.
"Суд в США предписал Трампу выплатить компенсацию в $2 млн Джин Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования", — информирует телеканал.
Напомним, журналистка Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Она пояснила, как встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По словам журналистки, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья под предлогом выбора подарка для девушки и изнасиловал. Суд в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии. 1 мая адвокат экс-президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.
Flickr / Gage Skidmore