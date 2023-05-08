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8 мая, 05:06

Трамп не будет давать показания по делу обвинившей его журналистки Кэрролл

CNN: Трамп отказался давать показания в деле обвинившей его журналистки Кэрролл

Экс-президент США Дональд Трамп отказался давать показания по делу писательницы и журналистки Джин Кэрролл, которая обвинила его в попытке изнасилования. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Бывший президент Дональд Трамп не будет давать показания в гражданской судебной тяжбе с Джин Кэрролл", — сказано в сообщении.

При этом окружной судья Манхэттена в Нью-Йорке предоставил адвокатам обвиняемого возможность до 17:00 воскресенья (до 00:00 8 мая по Москве) изменить стратегию поведения, но правозащитники не воспользовались этим шансом.

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Напомним, Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Она рассказала, как встретила Трампа в универмаге в Нью-Йорке. По её словам, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья под предлогом выбора подарка для девушки и изнасиловал. Суд в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии. 1 мая адвокат бывшего президента США Джо Такопина обратился с просьбой признать недействительным этот процесс.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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