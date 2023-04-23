Трамп анонсировал выход книги о себе с письмами, фотографиями и комментариями

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о выходе своей новой книги под названием "Письма Трампу". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому", — заявил Трамп, опубликовав фотографию обложки.

Обложка новой книги Дональда Трампа. Фото © Truth Social