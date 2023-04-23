Трамп анонсировал выход книги о себе с письмами, фотографиями и комментариями
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о выходе своей новой книги под названием "Письма Трампу". Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому", — заявил Трамп, опубликовав фотографию обложки.
Обложка новой книги Дональда Трампа. Фото © Truth Social
Бывший глава Белого дома также разместил ссылку на интернет-магазин, в котором можно будет приобрести книгу уже с 25 апреля. Цена экземпляра составляет 99 долларов, с подписью автора — 399 долларов.
Ранее Трамп в очередной раз пообещал остановить конфликт на Украине. Сделает он это очень быстро, но только после победы на президентских выборах. Политик сообщил, что будет баллотироваться, даже если его признают виновным в фальсификации документов.