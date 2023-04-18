Юлия Пересильд написала приключенческий роман "Это космос, детка"

Актриса Юлия Пересильд сообщила, что написала приключенческий роман под названием "Это космос, детка". Её слова приводит газета "Известия".

В основу книги лёг личный дневник заслуженной артистки России, который она вела в процессе подготовки к полёту на МКС и во время пребывания на станции.

"В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС", — призналась она.