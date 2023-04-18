КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 04:27

Юлия Пересильд написала приключенческий роман "Это космос, детка"

Актриса Юлия Пересильд сообщила, что написала приключенческий роман под названием "Это космос, детка". Её слова приводит газета "Известия".

В основу книги лёг личный дневник заслуженной артистки России, который она вела в процессе подготовки к полёту на МКС и во время пребывания на станции.

"В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС", — призналась она.

Малышева рассказала о качестве, которое помешало бы ей слетать в космос, как Пересильд

Малышева рассказала о качестве, которое помешало бы ей слетать в космос, как Пересильд

Книга раскрывает подробности съёмок фильма "Вызов" и повествует об испытаниях, которые пришлось пережить российскому экипажу. На создание романа объёмом 200 страниц Пересильд потратила год.

Напомним, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом "Вызов". Премьера состоялась 12 апреля 2023 года.

Обложка ©

VK / Юлия Пересильд

Ольга Платонова
  • Новости
  • юлияпересильд
  • Кино и сериалы
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров