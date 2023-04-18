Юлия Пересильд написала приключенческий роман "Это космос, детка"
Актриса Юлия Пересильд сообщила, что написала приключенческий роман под названием "Это космос, детка". Её слова приводит газета "Известия".
В основу книги лёг личный дневник заслуженной артистки России, который она вела в процессе подготовки к полёту на МКС и во время пребывания на станции.
"В принципе, я пишу его всю свою сознательную жизнь. Потом очень подробно фиксировала происходящее на МКС", — призналась она.
Книга раскрывает подробности съёмок фильма "Вызов" и повествует об испытаниях, которые пришлось пережить российскому экипажу. На создание романа объёмом 200 страниц Пересильд потратила год.
Напомним, актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом "Вызов". Премьера состоялась 12 апреля 2023 года.
VK / Юлия Пересильд