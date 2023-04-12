Малышева рассказала о качестве, которое помешало бы ей слетать в космос, как Пересильд

Телеведущая Елена Малышева назвала героями актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые сняли первый в истории фильм в космосе. Сама же доктор медицинских наук призналась, что ей слетать на МКС не хватило бы смелости.

"Я считаю, что космос — это место, где только герои. И актриса Юлия Пересильд, и режиссёр, которые решились полететь, они, безусловно, герои... Я не в той весовой категории, явно не в том возрасте, но если бы такой шанс был, слетала бы с великим удовольствием. Но я гораздо более трусливый человек, чем те ребята, которые полетели в космос", — добавила Малышева.