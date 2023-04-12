Малышева рассказала о качестве, которое помешало бы ей слетать в космос, как Пересильд
Елена Малышева назвала героями создателей фильма "Вызов"
Телеведущая Елена Малышева назвала героями актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые сняли первый в истории фильм в космосе. Сама же доктор медицинских наук призналась, что ей слетать на МКС не хватило бы смелости.
"Я считаю, что космос — это место, где только герои. И актриса Юлия Пересильд, и режиссёр, которые решились полететь, они, безусловно, герои... Я не в той весовой категории, явно не в том возрасте, но если бы такой шанс был, слетала бы с великим удовольствием. Но я гораздо более трусливый человек, чем те ребята, которые полетели в космос", — добавила Малышева.
Ведущая также обещала "высидеть" все 3,5 часа, которые длится фильм "Вызов".
Малышева на премьере фильма "Вызов". Видео © LIFE
Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом. Президент Владимир Путин назвал картину уникальным событием для мирового кинематографа и обратил внимание, что и здесь Россия стала первой.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © ТАСС / Сергей Савостьянов