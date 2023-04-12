Эрнст заявил Лайфу о готовности снять продолжение фильма "Вызов" — уже на Луне
У первого в истории фильма, снятого на Международной космической станции, может появиться вторая часть, снятая уже на Луне. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он не сомневается, что главную роль в "Вызове-2" вновь сможет сыграть актриса Юлия Пересильд. Сама же артистка, по всей видимости, не прочь снова слетать в космос и на вопрос о съёмках в новой части сказала: "Посмотрим".
Эрнст заявил о готовности снять продолжение фильма "Вызов" — уже на Луне. Видео © LIFE
"Посмотрим, это надо обсудить. Решение зависит от сценария", — отметила актриса.
Премьера "Вызова" прошла в Кремле в День космонавтики, 12 апреля. Президент России Владимир Путин назвал фильм уникальным событием для мирового кинематографа.
Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом.
ТАСС / Валерий Шарифулин