Эрнст заявил Лайфу о готовности снять продолжение фильма "Вызов" — уже на Луне

У первого в истории фильма, снятого на Международной космической станции, может появиться вторая часть, снятая уже на Луне. Об этом Лайфу рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он не сомневается, что главную роль в "Вызове-2" вновь сможет сыграть актриса Юлия Пересильд. Сама же артистка, по всей видимости, не прочь снова слетать в космос и на вопрос о съёмках в новой части сказала: "Посмотрим".