КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 14:51

Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые

Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съёмки которого проходили в космосе, и подчеркнул, что в этом вопросе РФ снова стала первой.

"Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины!" — отметил глава государства перед показом "Вызова".

Президент назвал ленту уникальным событием для мирового кинематографа.

Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию перед полётом в космос

Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию перед полётом в космос

"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом. Ранее был опубликован трейлер картины, а премьера состоится 20 апреля.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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