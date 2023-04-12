Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые

Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съёмки которого проходили в космосе, и подчеркнул, что в этом вопросе РФ снова стала первой.

"Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины!" — отметил глава государства перед показом "Вызова".