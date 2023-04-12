Путин — о снятом в космосе фильме "Вызов": Здесь мы снова первые
Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма "Вызов", съёмки которого проходили в космосе, и подчеркнул, что в этом вопросе РФ снова стала первой.
"Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины!" — отметил глава государства перед показом "Вызова".
Президент назвал ленту уникальным событием для мирового кинематографа.
"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом. Ранее был опубликован трейлер картины, а премьера состоится 20 апреля.
LIFE / Павел Баранов