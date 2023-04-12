Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию с колесом автобуса перед полётом в космос
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Российская актриса Юлия Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию перед отправкой в космос для съёмок фильма "Вызов". В интервью ТАСС она отметила, что космонавты очень суеверные люди и у них большое количество традиций. Артистке тоже пришлось их придерживаться.
Так, одна из традиций заключается в том, что все космонавты перед полётом должны помочиться на колесо автобуса, везущего их на стартовую площадку. Актриса уточнила, что заранее к этому подготовилась.
"Помочилась, извините, в баночку, а за двадцать минут до входа в ракету окропила колесо", — сказала Пересильд.
Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом.