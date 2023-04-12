Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию с колесом автобуса перед полётом в космос

Российская актриса Юлия Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию перед отправкой в космос для съёмок фильма "Вызов". В интервью ТАСС она отметила, что космонавты очень суеверные люди и у них большое количество традиций. Артистке тоже пришлось их придерживаться.

Так, одна из традиций заключается в том, что все космонавты перед полётом должны помочиться на колесо автобуса, везущего их на стартовую площадку. Актриса уточнила, что заранее к этому подготовилась.