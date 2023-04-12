ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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12 апреля, 08:33

Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию с колесом автобуса перед полётом в космос

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российская актриса Юлия Пересильд призналась, что соблюла мужскую традицию перед отправкой в космос для съёмок фильма "Вызов". В интервью ТАСС она отметила, что космонавты очень суеверные люди и у них большое количество традиций. Артистке тоже пришлось их придерживаться.

Так, одна из традиций заключается в том, что все космонавты перед полётом должны помочиться на колесо автобуса, везущего их на стартовую площадку. Актриса уточнила, что заранее к этому подготовилась.

"Помочилась, извините, в баночку, а за двадцать минут до входа в ракету окропила колесо", — сказала Пересильд.

Опубликован новый трейлер снятого в космосе российского фильма "Вызов"

Опубликован новый трейлер снятого в космосе российского фильма "Вызов"

Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом.

Иван Косицын
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