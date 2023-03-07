Опубликован новый трейлер снятого в космосе российского фильма "Вызов"
"Роскосмос" опубликовал трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала трейлер фильма "Вызов", который был снят в космосе, а главную роль в нём сыграла актриса Юлия Пересильд.
Стоит отметить, что фильм был снят в 400 километрах от Земли, а по его сюжету хирург готовится к полёту и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Добавим, что участие в ленте также приняли космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года.
YouTube / Роскосмос ТВ