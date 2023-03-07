Опубликован новый трейлер снятого в космосе российского фильма "Вызов"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала трейлер фильма "Вызов", который был снят в космосе, а главную роль в нём сыграла актриса Юлия Пересильд.

Стоит отметить, что фильм был снят в 400 километрах от Земли, а по его сюжету хирург готовится к полёту и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Добавим, что участие в ленте также приняли космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.