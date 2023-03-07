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7 марта, 09:51

Опубликован новый трейлер снятого в космосе российского фильма "Вызов"

"Роскосмос" опубликовал трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала трейлер фильма "Вызов", который был снят в космосе, а главную роль в нём сыграла актриса Юлия Пересильд.

Стоит отметить, что фильм был снят в 400 километрах от Земли, а по его сюжету хирург готовится к полёту и отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Добавим, что участие в ленте также приняли космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Напомним, что "Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. Для этого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились к МКС 5 октября 2021 года.

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YouTube / Роскосмос ТВ

Артур Белкин
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